"أكثر من ضعفين".. الولايات المتحدة تواجه ارتفاعًا حادًا في وفيات كورونا

(وكالات):

أكدت إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا بأكثر من ضعفين أمس الأربعاء، مقارنة مع اليوم السابق.

وذكرت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء 27 مايو 1505 وفيات جديدة ناجمة عن الجائحة، مقابل 693 وفاة الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه، سجل مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة استقرارا، برصد 18263 إصابة خلال يوم أمس الأربعاء، مقابل 18611 إصابة الثلاثاء.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم عتبة الـ100 ألف حالة وفاة وبلغت حتى الآن 100442، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1699933، حسب بيانات الجامعة.