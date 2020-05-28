أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"أكثر من ضعفين".. الولايات المتحدة تواجه ارتفاعًا حادًا في وفيات كورونا

01:49 م الخميس 28 مايو 2020
"أكثر من ضعفين".. الولايات المتحدة تواجه ارتفاعًا حادًا في وفيات كورونا

وفيات كورونا

(وكالات):

أكدت إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا بأكثر من ضعفين أمس الأربعاء، مقارنة مع اليوم السابق.

وذكرت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء 27 مايو 1505 وفيات جديدة ناجمة عن الجائحة، مقابل 693 وفاة الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه، سجل مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة استقرارا، برصد 18263 إصابة خلال يوم أمس الأربعاء، مقابل 18611 إصابة الثلاثاء.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم عتبة الـ100 ألف حالة وفاة وبلغت حتى الآن 100442، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1699933، حسب بيانات الجامعة.

وفيات كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

ممثل روسيا بالأمم المتحدة: بيانات أمريكا ضد منظمة الصحة العالمية لها عواقب سلبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة توافق على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء