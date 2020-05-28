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جوجل ترصد تزايد محاولات قرصنة واحتيال بسبب كورونا

01:30 م الخميس 28 مايو 2020
جوجل ترصد تزايد محاولات قرصنة واحتيال بسبب كورونا

قرصنة إلكترونية

(وكالات):

أرسل خبراء الأمن بشركة جوجل التابعة لألفابيت 1755 تحذيرا في أبريل لمستخدمين استهدف مهاجمون مدعومون من حكومات حساباتهم، وذلك بعد عودة تصاعد محاولات القرصنة والاحتيال الإلكتروني المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقالت جوجل، الأربعاء، إن مجموعة تحليل التهديدات لديها لاحظت نشاطا جديدا من شركات تعرض تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني معظمها في الهند تُنشئ حسابات تنتحل صفة منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة في منشور أن هذه الحسابات استهدفت في الأغلب قادة أعمال في قطاع الخدمات المالية وتقديم الاستشارات ومؤسسات الرعاية الصحية في الكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة وسلوفينيا وكندا والهند والبحرين وقبرص والمملكة المتحدة.

وقالت جوجل إنها ترصد باستمرار هجمات متسللين على المتخصصين في الطب والرعاية الصحية بما في ذلك موظفون لدى منظمة الصحة العالمية.

وتتعرض منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات التي تمثل محور الجهود العالمية لاحتواء الفيروس لهجمات رقمية مكثفة ومستمرة من قراصنة يسعون إلى معلومات عن الجائحة.

وأضافت جوجل في منشورها ”أزلنا منذ مارس الماضي أكثر من ألف قناة على يوتيوب نعتقد أنها جزء من حملة كبيرة وكانت تتصرف بطريقة منسقة“.

جوجل فيروس كورونا قرصنة إلكترونية

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