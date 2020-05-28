المرشد الإيراني يعين علي لاريجاني مستشارا له
طهران - (د ب أ):
عين المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الخميس، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وجاء في أمر التعيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، :"نظرا للتجارب المفيدة والقيمة التي اكتسبتموها خلال فترة تصديكم للمسؤوليات في البلاد وخاصة خلال ثلاث دورات في مجلس الشورى الإسلامي نعينكم مستشارا للقائد وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام".
ومجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران.
وانتخب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم الخميس النائب محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وذلك لعام واحد.
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