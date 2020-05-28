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العراق تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا بمحافظة بابل

08:59 ص الخميس 28 مايو 2020
العراق تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا بمحافظة بابل

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت محافظة بابل العراقية، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.
وقالت المحافظة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، "نعلن عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم".
وأضافت أن الإصابات جاءت في قضاء المحاويل حيث سجلت إصابة واحدة ، وإصابتين في منطقة البكرلي واصابة في حي الإمام علي "، داعية المواطنين إلى الإلتزام بتعليمات الصحة العامة وقرارات خلية الأزمة بالحظر الوبائي من أجل سلامتكم وصحتكم.

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Asha
العراق فيروس كورونا بابل

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