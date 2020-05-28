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قائد عمليات البحرية الأمريكية يتلقى نتائج تحقيق عن تفشي كورونا على متن حاملة طائرات

04:21 ص الخميس 28 مايو 2020
قائد عمليات البحرية الأمريكية يتلقى نتائج تحقيق عن تفشي كورونا على متن حاملة طائرات

حاملة طائرات

واشنطن - (د ب أ):
ذكر مسؤول بالقوات البحرية الأمريكية أن قائد العمليات البحرية يراجع تحقيقا تلقاه عن الأحداث المحيطة بتفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القائد نيت كريستينسن، المتحدث باسم الأدميرال مايكل جيلداي، القول: "سيستغرق الأمر وقتا لمراجعة توصيات التحقيق والتصديق عليها من جانب الأميرال جيلداي".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن اكتمال تحقيقها بهذا الشأن في 27 مايو.

وتحول تفشي الفيروس على متن الحاملة ، التي تدار بالطاقة النووية، إلى سجال سياسي في الولايات المتحدة بعد أن أصدر قائد السفينة نداء عاجلا من أجل المساعدة في ظل الانتشار السريع للعدوى، وسط إصابة أكثر من ألف شخص على متنها.

حاملة طائرات البحرية الأمريكية فيروس كورونا

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