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أمريكا تهدد إيران: إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

12:47 ص الخميس 28 مايو 2020
أمريكا تهدد إيران: إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك

(وكالات):

قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.

وأضاف هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

برايان هوك إيران أمريكا دونالد ترامب العقوبات الأمريكية

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