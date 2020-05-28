مسؤول أمريكي: الرد بشأن هونج كونج قد يشمل عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر
(وكالات):
قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونج كونج ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.
واتهم ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا بكين باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما في ذلك هونج كونج.
وفي إفادة مقتضبة للصحفيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأمريكي الذي قال إنه قرار يعود إلى ترامب لكنه قال إنه سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونج كونج والشركات الأمريكية.
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