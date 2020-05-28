مسئول روسي: حديث أمريكا عن توريد طائرات روسية لليبيا "غباء"

موسكو - (د ب ا):

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الأربعاء، أن تصريح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بشأن توريد روسيا مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى ليبيا، أشبه بنوع من الغباء.

وأضاف بونداريف أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تقاتل طائرات "ميغ- 29" السوفيتية السابقة حول العالم، وليست ليبيا استثناء.

وأضاف أن "هذه ليست الدولة الوحيدة في أفريقيا التي كانت لديها ولا تزال. وبالمناسبة هذه المقاتلات أثبتت جدارتها في سلاح الجو السوري خلال الحرب ضد الإرهابيين على الأرض. ولهذا إذا كانت هناك طائرات في ليبيا فهي ليست روسية إنما سوفيتية".

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قد أفادت امس الثلاثاء بأن الحكومة الروسية نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم "المرتزقة الروس المتواجدين هناك على الأرض".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة القول في بيان: "منذ فترة طويلة، تنفي روسيا مدى التورط في الصراع الليبيى المستمر.. حسنا، لا مجال للإنكار الآن".

وجاء في البيان أن المقاتلات "ستقدم على الأرجح دعما جويا وثيقا ودعما هجوميا لمجموعة فاجنر (شبه العسكرية) التي تدعم /الجيش الوطني الليبي/ في القتال ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".