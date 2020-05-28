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النواب الأمريكي يؤيد تشريعا للضغط على الصين بسبب "مسلمي الإيغور"

12:20 ص الخميس 28 مايو 2020
النواب الأمريكي يؤيد تشريعا للضغط على الصين بسبب "مسلمي الإيغور"

مجلس النواب الأمريكي

(وكالات):

أيد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تشريعا يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقلية الإيغور المسلمة فيها.

ووافق 323 نائبا على التشريع وعارضه نائب واحد. وما زال التصويت مستمرا، بحسب وكالة "رويترز".

وفي ضوء موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بالفعل فإن موافقة مجلس النواب تعني إحالة مشروع القانون إلى البيت الأبيض.

وقال معاونون بالكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع ترامب على التشريع ليصبح قانونا.

مجلس النواب الأمريكي الصين مسلمي الإيغور ترامب

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