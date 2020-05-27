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احتجاجات في أمريكا بعد وفاة مواطن من أصل أفريقي على يد الشرطة

08:54 م الأربعاء 27 مايو 2020
احتجاجات في أمريكا بعد وفاة مواطن من أصل أفريقي على يد الشرطة

احتجاجات في أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

احتشد مئات المحتجين، اليوم الأربعاء، في مدينة مينيابوليس الأمريكية بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة أبيض البشرة يضغط بركبته على عنق رجل أسود بينما توسل الأخير "لا أستطيع التنفس".

وتم إعلان وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، بعد فترة وجيزة من الواقعة، ما أثار غضبًا آخر على المستوى الوطني بشأن أسلوب تعامل الشرطة مع الأمريكيين من أصل أفريقي.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي آلاف المحتجين مساء أمس الثلاثاء يحتشدون بالشوارع ويشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب، الذين ردوا بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.

وظهر أمس فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضابط يضغط بركبته على عنق فلويد وهو يتلوى ألمًا على الأرض ويبدو أنه مكبل اليدين.

وأخد الرجل يقول: "لا أستطيع التنفس! لا أستطيع التنفس!" بينما يضغط الضابط بركبته على رقبته لدقائق.

ويبدو في مقطع الفيديو أن فلويد يفقد الوعي بينما يواصل الضابط الضغط بركبته فيما يصيح المارة مطالبين الضابط بالتوقف.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، تم فصل أربعة من ضباط الشرطة المتورطين في الواقعة وانتقد المسؤولون المحليون هؤلاء الضباط على نطاق واسع.

ووفقًا لشرطة مينيابوليس، استجابت سلطات إنفاذ القانون لـ"عملية تزوير جارية" وقاوم فلويد المشتبه به الضباط جسديًا.

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