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6 وفيات و160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

08:06 م الأربعاء 27 مايو 2020
6 وفيات و160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، 6 وفيات و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 623 وإجمالي الإصابات إلى 8857.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في الموجز الصحفي اليومي، عن تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 5129.

وأكد أعضاء في اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تتبع وزارة الصحة، أن الجزائر ماضية في استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا، بخلاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية التي طالبت بتعليق استخدام هذا العقار.

الجزائر فيروس كورونا

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