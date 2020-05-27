وزارة الصحة الألمانية تعيد عقار كلوروكين إلى شركة باير

برلين - (د ب أ):

أعادت وزارة الصحة الألمانية أقراص عقار كلوروكين إلى شركة باير للأدوية.

وكتبت مجلة "بزينس انسايدر" أن الوزارة قالت في إجابة على سؤال منها إنها أعادت جزءا من الأدوية المتاحة إلى الشركات المصنعة " بناء على المعلومات الراهنة"، لتكون متاحة لعلاج تشخيصات أخرى غير مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

كانت شركة باير وفرت للحكومة الألمانية ثمانية ملايين قرص من عقار كلوروكين في منتصف أبريل الماضي، وقالت باير آنذاك إن هناك مؤشرات على أن العقار يمكن أن يكون مناسبا لعلاج مرضى كوفيد 19.

وكتب باحثون في مجلة "ذا لانسيت" الطبية مؤخرا أنه تبين بعد تحليل البيانات الشاملة، أن من المحتمل ألا تكون أدوية الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" و"الكلوروكين" المشابه، مناسبة لعلاج "كوفيد-19"، وقالوا إن من الممكن للمواد الفعالة أن تزيد من معدلات الوفيات.

وفي أعقاب ذلك، علقت منظمة الصحة العالمية مبدئيا التجارب التي تستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تناول دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين للوقاية من مرض كورونا.

وقالت "بزينس انسايدر" إن وزارة الصحة الألمانية ذكرت أنها تتابع بدقة شديدة التطورات وتقييم المخاطر في استخدام المنتجات الطبية التي تحتوي على الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى "كوفيد-19" وإنها تجري اتصالات وثيقة مع السلطات الاتحادية المختصة.