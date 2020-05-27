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الكويت تبحث ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة

06:43 م الأربعاء 27 مايو 2020
الكويت تبحث ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة

خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي

الكويت - أ ش أ:

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية تسوون تبلكر، سبل ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة لقانون الإقامة في الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الجارالله من تبلكر.

وأضافت أن الجانبين بحثا -أيضًا خلال الاتصال- عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha
خالد الجار الله وزير الخارجية الكويتي الكويت الخارجية الأثيوبية العمالة الاثيوبية المخالفة

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