الكويت تبحث ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة
الكويت - أ ش أ:
بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية تسوون تبلكر، سبل ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة لقانون الإقامة في الكويت.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الجارالله من تبلكر.
وأضافت أن الجانبين بحثا -أيضًا خلال الاتصال- عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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