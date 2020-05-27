الكويت تبحث ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة

الكويت - أ ش أ:

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية تسوون تبلكر، سبل ترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة لقانون الإقامة في الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الجارالله من تبلكر.

وأضافت أن الجانبين بحثا -أيضًا خلال الاتصال- عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.