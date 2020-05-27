بومبيو للكونجرس: هونج كونج لا تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى عن الصين

واشنطن - (د ب أ):

أبلغ مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، الكونجرس اليوم الأربعاء أنه لا يمكن اعتبار أن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين، ولذلك لا يمكن أن تواصل استحقاق معاملة خاصة وفق القانون الأمريكى.

وأعلن بومبيو في بيان "في حين أن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن تقدم هونج كونج الحرة والمزدهرة نموذجا للصين الاستبدادية، فمن الواضح الآن أن الصين تجعل هونج كونج نموذجا مطابقا لها".

وقال بومبيو "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونج كونج تحتفظ بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على الأرض".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونج كونج".

ومن شأن هذه الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى فرض قانون للأمن القومي على المنطقة، أن تؤثر على العلاقات التجارية لهونج كونج وكذلك موقعها كمركز مالي، حيث استفادت من كونها في فئة متميزة عن الصين لدى أمريكا.