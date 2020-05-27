البرازيل تعلن فقدان 860.5 الف وظيفة رسمية خلال الشهر الماضي

برازيليا - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة العمل البرازيلية الصادرة، اليوم الأربعاء، فقدان 860.5 الف وظيفة رسمية خلال أبريل الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في المقابل أشارت الوزارة إلى أن أبريل من العام الماضي شهد توفير نحو 6ر129 ألف وظيفة جديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات الوزارة القول إن قطاع الصناعات التحويلية خسر خلال أبريل الماضي 75ر191 ألف وظيفة مقابل إضافة 20479 وظيفة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وخسر قطاع التشييد 66942 وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل توفير 14067 ألف وظيفة في الشهر نفسه من العام الماضي. وخسر قطاعي تجارة التجزئة والجملة 230209 وظائف خلال الشهر الماضي، مقابل إضافة 12291 وظيفة في العام الماضي.

وخسر قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي 362378 وظيفة مقابل توفير 66290 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، خسر قطاع الزراعة 4999 وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل توفير 13907 وظائف جديدة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن عدد الوظائف التي يتم توفيرها يمثل الفارق بين الوظائف الجديدة التي يوفرها الاقتصاد مخصوم منه عدد الوظائف التي خسرها الاقتصاد خلال الفتر نفسها.