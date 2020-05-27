عمدة موسكو: السماح لسكان موسكو بالتنزه لكن بالتناوب

موسكو - أ ش أ

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أنه سيسمح لسكان موسكو بالتنزه، ضمن جدول وعلى شكل اختبار.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن سوبيانين قوله للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء عمل: "لعل أهم شيء بالنسبة للمواطنين في هذه الأشهر التي أمضاها الكثيرون منهم في المنازل بدون حتى التنزه، هو الحصول على فرصة لمغادرة المنزل، والتنزه على طول الشارع وفي الحدائق العامة".

وأضاف عمدة موسكو بأن هذا القرار ليس سهلاً أبداً بالنسبة للسلطات، "نقترح القيام بذلك على شكل اختبار، ووضع جدول لهذا الغرض، يمكن للمواطنين الذين يعيشون في تلك المنازل [الأبنية] أو غيرها، الخروج للتنزه".

وأكد سوباينين أن "هذا المقترح سيمتد لفترة "أسبوع أو اثنين، نرى كيف سيتطور الموقف، وأعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن مع ذلك يجب أن نكون محتاطين".

ووعد العمدة بأن سلطات موسكو ستضع "مخططاً بسيطاً وسهلاً"، لكنه حث على عدم مغادرة الجميع للمنزل [البناء] في نفس التوقيت، مقترحا إعادة فتح جزء من الخدمات المحلية في موسكو اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو.

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 370 ألف و680 حالة.