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الوكالة اليمنية: إصابة اثنين بفيروس كورونا في السجن المركزي بصنعاء

05:46 م الأربعاء 27 مايو 2020
الوكالة اليمنية: إصابة اثنين بفيروس كورونا في السجن المركزي بصنعاء

احد السجون اليمنية

عدن - أ ش أ

تلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بلاغا يؤكد إصابة اثنين من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بفيروس كورونا.

وطالبت الشبكة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية التي تتخذها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أماكن لإخفاء معارضيها والذين تجاوزوا العشرة آلاف مختطف.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وبذل كافة الجهود من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي دون قيد أو شرط، وتحمل المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن جريفيث المسئولية تجاه المعتقلين والتباطؤ الحاصل حتى اليوم في إلزام المليشيا بتنفيذ الاتفاقيات المؤيدة لعملية الافراج عن كافة المعتقلين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم الذي تصر المليشيا على عرقلة تنفيذه منذ أكثر من عام.

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السجن المركزي بصنعاء فيروس كورونا عدن

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