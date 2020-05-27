أسقف روماني يعيد إقامة قداس الفصح لمن فاتهم بسبب كورونا

بوخارست (د ب أ)

أعاد أسقف روماني إقامة قداس عيد الفصح الأرثوذكسي ليل الثلاثاء لأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور القداس الشهر الماضي بسبب إجراءات العزل المرتبطة بمكافحة وباء كورونا.

وقال الأسقف تيودوسي إنه كرر القداس لأن الوباء منع البعض من المشاركة في عيد الفصح الأرثوذكسي الرسمي في 19 أبريل.

وأدى الأسقف الأجزاء المهمة من الشعائر، حيث أدى طقس التناول بملعقة واحدة - على الرغم من التحذيرات الصحية - وأضاء الشموع للمشاركين في النهاية.

واجتذب الاحتفال، الذي أطلق عليه في وسائل الإعلام "عيد الفصح 2"، حشدا صغيرا إلى كاتدرائية كونستانتا وحفنة من الأشخاص إلى الكنائس الأخرى في أبرشية المدينة المطلة على البحر الأسود.

وقالت بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا إن تيودوسي تصرف "بشكل مستقل" وأن احتفالات عيد الفصح قد تمت في موعدها، فقط من دون المشاركين بسبب المخاطر الصحية.

ولكن لم ترد أي إشارة إلى أي عقوبات ضد الأسقف، الذي عرف قبل ذلك في كثير من الأحيان بتصرفاته النابعة من مبادراته الخاصة.

يشار إلى أن نحو 80% من سكان رومانيا هم من المسيحيين الأرثوذكس.