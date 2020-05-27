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كوريا الجنوبية: تأجيل إعادة فتح المدارس وسط تفشٍ جديد لـ"كورونا"

01:25 م الأربعاء 27 مايو 2020
كوريا الجنوبية: تأجيل إعادة فتح المدارس وسط تفشٍ جديد لـ"كورونا"

أرشيفية

سول- (د ب أ):

تأجل إعادة فتح أكثر من مئة من المدارس ورياض الأطفال في سول، الأربعاء، وسط تقارير عن انتشار فيروس "كورونا" في مجتمعات محلية، طبقا لما ذكرته شبكة: "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وذكر مكتب التعليم بالعاصمة سول إنه اعتبارًا من العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تأجيل فتح 111 من المدارس ورياض الأطفال حتى أوائل الشهر المقبل.

وبعد عودة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الأسبوع الماضي، فإن طلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الصف الثالث في المدارس المتوسطة وطلاب الصف الأول والثاني بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال عادوا اليوم الأربعاء.

ومنح مكتب التعليم بالمدينة لرؤساء المدارس وسلطات رياض الأطفال الحق في التشاور مع الآباء ومكاتب التعليم ذات الصلة حول الإغلاق والتعليم عن بعد حال تسجيل حالة إصابة في منطقتهم.

كوريا الجنوبية سول فيروس كورونا إعادة فتح المدارس

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