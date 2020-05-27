لبنان: العدو الإسرائيلي يخترق سيادتنا وينتهك القرارات الأممية

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أن " العدو" الإسرائيلي يخترق السيادة اللبنانية وينتهك القرارات الأممية.

وقال دياب، في كلمة خلال زيارته اليوم مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفل) في الناقورة: "نطالب الأمم المتحدة بإلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأضاف : "متمسكون بتطبيق القرار 1701 وبدور الأمم المتحدة دون أي تعديل" ، مؤكدا على أهمية أن تستمر قوات يونيفل بالنتنسيق مع الجيش اللبناني، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"

وقال: "الحاجة لقوات يونيفل ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الإستقرار"، معربا عن امتنانه للدول الصديقة المساهمة في قوات "يونيفل".