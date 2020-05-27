ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 59 ألفا و151

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 59,151، مع تسجيل 1446 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وتعافى 19142 حتى الآن من الفيروس وبلغت حصيلة الوفيات الآن 1225، مع تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتلقى المرضى العلاج في مراكز الحجر الصحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا.

وأجرت باكستان حتى الآن 499,399 اختبارا لفيروس كورونا و8491 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.