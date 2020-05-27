أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 59 ألفا و151

12:32 م الأربعاء 27 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 59 ألفا و151

أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 59,151، مع تسجيل 1446 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.
وتعافى 19142 حتى الآن من الفيروس وبلغت حصيلة الوفيات الآن 1225، مع تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويتلقى المرضى العلاج في مراكز الحجر الصحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا.
وأجرت باكستان حتى الآن 499,399 اختبارا لفيروس كورونا و8491 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا إسلام آباد باكستان

الخبر التالى:

كورونا في إسبانيا: 236 ألفا و259 إصابة و27 ألفا و117 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان