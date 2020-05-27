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عُمان تسجل وفاة واحدة و255 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

12:28 م الأربعاء 27 مايو 2020
عُمان تسجل وفاة واحدة و255 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وفيات كورونا

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 8373 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إن الإصابات تشمل 166 حالة لعمانيين، و 89 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2177، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمقيم (67 عاما) ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 38 حالة .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا وفيات كورونا سلطنة عمان

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