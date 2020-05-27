فرنسا وبلجيكا وإيطاليا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا

القاهرة (وكالات):

أعلنت فرنسا وبلجيكا، الأربعاء، منع استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" فيعلاج مرضى "كوفيد-19"، كما علقت إيطاليا استخدامه أيضًا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقالت وكالة الأدوية الإيطالية إن "الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في الأشخاص المصابين بفيروس سارس- كوف-2 (الفيروس المسبب لمرض كورونا) تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة"، وفق وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية إيقافها مؤقتًا دراسة هذا العقار المضاد للملاريا كعلاج محتمل للوباء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ورغم توصية الصحة العالمية، قررت دول مثل البرازيل والأردن والجزائر، استمرار استخدام "هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج مرضى كورونا.