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الأوقاف الإسلامية اللبنانية: إعادة فتح المساجد اعتبارا من الجمعة

11:23 ص الأربعاء 27 مايو 2020
الأوقاف الإسلامية اللبنانية: إعادة فتح المساجد اعتبارا من الجمعة

أرشيفية

بيروت- (د ب أ):
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان إعادة فتح المساجد ابتداء من بعد غد الجمعة.
وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، سيتم إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس جماعة وصلاة الجمعة، ابتداء من بعد غد .
ودعت المديرية المصلين "إلى التزام الضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي ينبغي التقيد بها لأداء الصلوات في المساجد في ظل جائحة كورونا، على أن يبقى الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد".
وطالبت رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بـ "أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا لجهة الصلوات في المسجد".

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الأوقاف الإسلامية اللبنانية بيروت إعادة فتح المساجد

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