كورونا في إيطاليا: 230 ألفا و555 إصابة و32 ألفا و955 وفاة

ميلانو- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 230 ألفا و555 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32955 حالة، بينما تعافى حتى اليوم 144 ألفا و658 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ومر نحو 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.