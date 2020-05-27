كورونا في إيطاليا: 230 ألفا و555 إصابة و32 ألفا و955 وفاة
ميلانو- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 230 ألفا و555 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32955 حالة، بينما تعافى حتى اليوم 144 ألفا و658 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
ومر نحو 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
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