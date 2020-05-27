أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وحالة واحدة قادة من الخارج

10:51 ص الأربعاء 27 مايو 2020
الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وحالة واحدة قادة من الخارج

فيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة انتقلت محليا بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة لشخص قادم من الخارج، وذلك في شنغهاي.

وإجمالا، تفيد البيانات الرسمية بأن الصين سجلت 82 ألفا و993 إصابة بكورونا في البر الرئيسي، توفي منها 4634 شخصا.

وتعافى من الإصابة 78 ألفا و280 شخصا، بينما لا يزال 79 مريضا يخضعون للعلاج.

فيروس كورونا الصين لجنة الصحة الوطنية شنغهاي

الخبر التالى:

السعودية: مقتل وإصابة 9 في تبادل لإطلاق نار بمحافظة الأمواه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان