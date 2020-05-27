الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وحالة واحدة قادة من الخارج

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة انتقلت محليا بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة لشخص قادم من الخارج، وذلك في شنغهاي.

وإجمالا، تفيد البيانات الرسمية بأن الصين سجلت 82 ألفا و993 إصابة بكورونا في البر الرئيسي، توفي منها 4634 شخصا.

وتعافى من الإصابة 78 ألفا و280 شخصا، بينما لا يزال 79 مريضا يخضعون للعلاج.