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جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 350 ألفا

09:08 ص الأربعاء 27 مايو 2020
جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 350 ألفا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
أفادت بيانات مجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة به ليتجاوز 350 ألفا.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فإن عدد الوفيات وصل حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأربعاء إلى 350 ألفا و509 حالات.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بنحو مئة ألف وفاة وحدها، تلتها المملكة المتحدة بـ37 ألف وفاة، وإيطاليا بـ33 ألف وفاة. وتلتها فرنسا وإسبانيا والبرازيل.

واقترب إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم من 5.6 مليون إصابة. وتصدرت الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث الإصابات، تلتها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران.

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