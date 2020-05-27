ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 61 حالة
غزة - (د ب أ):
سجل قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالإعلان عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة.
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في غزة، في بيان صحفي، إن الإصابات الجديدة سجلت في صفوف النزلاء في الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، وحالة وفاة واحدة.
وبلغ إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 608 حالات فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.
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