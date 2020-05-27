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السودان: تسجيل ١٧٠ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و١٤ وفاة

07:27 ص الأربعاء 27 مايو 2020
السودان: تسجيل ١٧٠ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و١٤ وفاة

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و١٤ وفاة، ٦ منها في ولاية الخرطوم.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٨ إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٦ ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤١٤٦ حالة، بينها ١٨٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٨٨ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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