ترامب: تويتر تتدخل في انتخابات الرئاسة

واشنطن - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بأنها تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، من خلال تشكيكها في مصداقية اثنتين من تغريداته.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "تتدخل تويتر الآن في انتخابات الرئاسة 2020".

وأضاف: "إنهم يقولون إن بياني عن التصويت بالبريد، الذي سيؤدي إلى فساد واسع وتزوير، هو أمر غير صحيح، بناء على تقصي للحقيقة من جانب وسائل إعلام كاذبة سي إن إن واشنطن بوست (المملوكة لشركة أمازون)".

واتهم ترامب الشرطة بانها "تكبت حرية التعبير بشكل كامل"، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك.

وأصدرت شركة تويتر تدقيقا في حقيقة بعض تغريدات الرئيس الأمريكي الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تتصدى فيها منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لترامب، للرئيس الأمريكي في نشر أكاذيب.

وجاءت هذه الخطوة، التي يحتمل أن تُصعّد من التوتر بين ترامب والشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، في شكل علامة تحت اثنتين من تغريدات ترامب، تحدثتا عن أن التصويت عبر البريد سيكون عرضة لتزوير شديد.

ومكتوب على العلامة التي أضافتها توتير "احصل على الحقائق عن بطاقات الاقتراع بالبريد"، وبالضغط عليها يتم توجيه المستخدمين إلى مقالات إخبارية وقائمة بنقاط بارزة تدحض مزاعم ترامب.