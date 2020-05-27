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إيران: حان وقت التصدي لسياسة العنف وشن الحروب الأمريكية

12:12 ص الأربعاء 27 مايو 2020
إيران: حان وقت التصدي لسياسة العنف وشن الحروب الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات

دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى التصدي لما وصفته بسياسة العنف وشن الحروب، التي تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ونشر حساب الخارجية الإيرانية عبر تويتر، تغريدة اليوم الثلاثاء، قال خلالها إن سقوط مئات آلاف الضحايا من الجنود في الحروب الناجمة عن العقلانية النفعية والجشع الذي لا ينضب للقادة الأمريكيين، مدعاة للأسف.

وتابع أن "آليات الحرب الأمريكية لم تخلّف سوى المجازر والدمار والوحشية، وقد حان الوقت، بالتزامن مع تخليد ذكرى الملايين من الأرواح التي زهقت، أن يتم التصدي لسياسات العنف وافتعال الحروب الأمريكية".

وزارة الخارجية الإيرانية الحروب الأمريكية تويتر

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