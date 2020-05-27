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مسؤول أمريكي ينفي مقتل ٣ جنود في هجوم بدير الزور في سوريا

12:09 ص الأربعاء 27 مايو 2020
مسؤول أمريكي ينفي مقتل ٣ جنود في هجوم بدير الزور في سوريا

بنتاجون

وكالات

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" صحة الأنباء التي أفادت بمقتل ٣ جنود أمريكيين، في هحوم لمجهولين اليوم الثلاثاء، في دير الزور بسوريا.

وأكد المتحدث في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بوقوع قتلى من القوات الأمريكية، في هجوم بدير الزور.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية وقولت سوريا الديمقراطية "قسد" تعرض لهجوم نفذه مجهولون اليوم بسلاحي الرشاشات وقذائف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور ما أدى إلى إصابة 3 من القوات الأمريكية و5 من "قسد".

وتم نقل المصابين الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقتل ضابط أمريكي واثنان من "قسد" في السابع والعشرين من الشهر الماضي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود أمريكا ومجموعات "قسد" عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية دير الزور الجيش الامريكي

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