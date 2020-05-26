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بريطانيا تعلن استخدام "رمديسيفير" في علاج بعض مرضى كورونا

11:57 م الثلاثاء 26 مايو 2020
بريطانيا تعلن استخدام "رمديسيفير" في علاج بعض مرضى كورونا

رمديسيفير

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19، الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

وكشفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة ستتم في إطار التعاون مع شركة غيلياد ساينسز المصنعة للعقار.

وأكدت أن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وقالت الحكومة إن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

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