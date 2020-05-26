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مسؤول روسي يبحث مع جنبلاط الأوضاع في لبنان في ظل كورونا

11:17 م الثلاثاء 26 مايو 2020
مسؤول روسي يبحث مع جنبلاط الأوضاع في لبنان في ظل كورونا

وليد جنبلاط

روسيا - (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص لدى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، هاتفيًا مع زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني وليد جنبلاط، الوضع في لبنان في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الجانبين ناقشا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في لبنان، بما في ذلك إجراءات منع انتشار عدوى (كورونا).

وأضافت أن الجانب الروسي شدد على التزام بلاده بتنمية العلاقات الودية مع لبنان، كما أعرب عن عزمه على مواصلة الاتصالات الوثيقة مجددًا مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لصالح وحدة لبنان وسيادته.

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Asha
وليد جنبلاط وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف فيروس كورونا

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