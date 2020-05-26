الدفاع المدني السعودي: إصابة ثلاث نساء في قصف حوثي لقرية حدودية

السعودية - (أ ش أ)

أصيبت ثلاث نساء، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جيزان، أسفر عن إصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة، وتضرر أحد المنازل.

وأضاف الغامدي أنه تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.