أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

موريتانيا تطالب بشطب ديون القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا

10:13 م الثلاثاء 26 مايو 2020
موريتانيا تطالب بشطب ديون القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا

وزارة الخارجية الموريتانية

موريتانيا - (أ ش أ)

طالبت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بشطب ديون دول القارة الأفريقية، لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بمناسبة "يوم أفريقيا": أنه لا غنى عن شطب مديونية القارة الأفريقية لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية".

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن موريتانيا أشارت إلى عبء البؤر التقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعها عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود لشعوب القارة.

وتحتفل دول القارة الأفريقية يوم 25 مايو من كل عام بـ"يوم أفريقيا" الذي يواكب ذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الأفريقي المُشترك، عبر منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الموريتانية موريتانيا ديون القارة الأفريقية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الدفاع المدني السعودي: إصابة ثلاث نساء في قصف حوثي لقرية حدودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: لم نفتح باب التطوع لمواجهة كورونا مجددًا.. وانتهاء حملة "كن بطلًا"