الطيران المدني السعودي يعلن استئناف رحلاته الداخلية الأحد المقبل
وكالات
أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية الداخلية تدريجيًا اعتبارًا من الأحد المقبل، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عودة موظفي القطاع العام السعودي بشكل تدريجي بداية من الأحد المقبل.
وقال الراجحي، إن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "حات وقت العودة للأعمال والنشاط".
وتابع، أن المملكة ستحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين.
وسجلت السعودية، 76726 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و411 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء نحو 48450 حالة.
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