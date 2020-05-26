ألمانيا تمدد قواعد التباعد الاجتماعي حتى نهاية يونيو
برلين - (د ب أ)
اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية، وحكومات الولايات، على تمديد قيود المخالطة بسبب أزمة كورونا، حتى التاسع والعشرين من يونيو المقبل.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من دوائر حكومية في برلين وتورينجن أن هذه القيود تتضمن السماح بالتقاء عائلتين بحد أقصى عشرة أفراد في الأماكن العامة.
غير أن ولاية تورينجن وولايات أخرى تبقي على مسار خاص مفتوحا فيما يتعلق بالقيود الجديدة على المخالطات.
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