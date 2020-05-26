ألمانيا ترفع مساهمتها للدول المتضررة من أزمة فنزويلا لـ55 مليون يورو
برلين - (د ب أ)
وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بتقديم بلاده 22 مليون يورو إضافية للدول المتضررة من أزمة فنزويلا.
وخلال مؤتمر دولي للمانحين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء: "بذلك نحن نرفع إسهامنا في التغلب على أزمة فنزويلا في هذا العام إلى إجمالي 55 مليون يورو".
ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه الأموال لدعم الدول الأكثر تضررا من الأزمة الفنزويلية والواقعة في المنطقة المحيطة بفنزويلا.
وقال ماس إن هذه المنطقة تشهد أكبر أزمة لاجئين في تاريخ أمريكا اللاتينية.
وحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فقد غادر أكثر من خمسة ملايين شخص فنزويلا في الأعوام الماضية، وقد أدى الصراع على السلطة والفساد وسوء الإدارة إلى انهيار الاقتصاد.
ولا يزال الرئيس نيكولاس مادورو متمسكا بالسلطة.
يذكر أن النتيجة النهائية للمؤتمر غير معروفة بعد، ومن المنتظر أن يعلن عنها جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.
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