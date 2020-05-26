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قبرص تعتزم ترحيل 17 مهاجرًا يشتبه بإنتمائهم لتنظيمات متطرفة

08:37 م الثلاثاء 26 مايو 2020
قبرص تعتزم ترحيل 17 مهاجرًا يشتبه بإنتمائهم لتنظيمات متطرفة

مطار لارنكا كريستينا عاصي

قبرص - (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، أن بلاده ستقوم بترحيل 17 مهاجرًا يشتبه بانتمائهم لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" أو بتورطهم في أعمال إرهابية.

وقال نوريس - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - "إن بين مئات المهاجرين الذين دخلوا الجزيرة بطرق غير شرعية، فإن 17 شخصا يشتبه بتورطهم مع تنظيمات إرهابية، وذلك بعد التحقق من أسمائهم مع منظمتي انتربول ويوروبول".

وأضاف نوريس أن المشتبه بهم موجودون حاليا في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة مينويا بالقرب من مدينة لارنكا الساحلية، لكن لا يمكن ترحيلهم حاليا بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الانتربول واليوروبول ربطتا بين هؤلاء المهاجرين والنشاط العسكري لتنظيم داعش أو القاعدة .. ولم يذكر تفصيلا جنسيات المحتجزين الـ17 أو المكان الذي سيتم ترحيلهم إليه.

يذكر أن قبرص تفرض حظرا على السفر الجوي منذ 21 مارس، لكن من المقرر أن يتم رفعه في 9 يونيو المقبل في شكل تدريجي.

هذا المحتوى من

Asha
قبرص تنظيمات متطرفة وزير الداخلية القبرصي داعش

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