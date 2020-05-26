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سفير مصر في روسيا ونائب الخارجية الروسي يبحثان الأزمة السورية

06:58 م الثلاثاء 26 مايو 2020
سفير مصر في روسيا ونائب الخارجية الروسي يبحثان الأزمة السورية

إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا

روسيا - (أ ش أ)

بحث سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.

وناقش الجانبان، وفق بيان الخارجية الروسية، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض في سوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد.

وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحاً أن المحادثات جرت أمس الإثنين.

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إيهاب نصر سفير مصر في روسيا روسيا الأزمة السورية

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