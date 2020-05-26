أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

سفير فلسطين في روسيا: عباس سيحضر العرض العسكري بموسكو حال دعوته

06:14 م الثلاثاء 26 مايو 2020
سفير فلسطين في روسيا: عباس سيحضر العرض العسكري بموسكو حال دعوته

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

روسيا - (أ ش أ)

صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بأن الرئيس محمود عباس سيحضر العرض العسكري بمناسبة عيد النصر بموسكو، يوم 24 يونيو القادم، في حال تم تأكيد دعوته لهذه المناسبة.

وقال السفير الفلسطيني، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني للعرض العسكري في موسكو، إنه "بالطبع، إذا تمت دعوته، كما حدث يوم 9 مايو، فسيحضر الرئيس محمود عباس العرض العسكري في 24 يونيو القادم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق اليوم، إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار السوفيتي في الحرب العالمية الثانية في 24 يونيو المقبل.

كما أقترح الرئيس الروسي تنظيم مسيرة "الفوج الخالد" بعد العرض العسكري يوم 26 يوليو القادم،؛ لصعوبة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن تأجيل العرض العسكري بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، والذي يُقام سنويا في التاسع من شهر مايو بالساحة الحمراء في موسكو، وذلك بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي.

هذا المحتوى من

محمود عباس سفير فلسطين في روسيا روسيا العرض العسكري

الخبر التالى:

وزير خارجية روسيا ورئيس النواب الليبي يبحثان عملية التسوية الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17967

    عدد المصابين

  • 4900

    عدد المتعافين

  • 783

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5546165

    عدد المصابين

  • 2327338

    عدد المتعافين

  • 347639

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعيينات جديدة.. 30 قرارًا جمهوريًا للسيسي بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة