مسؤول أمريكي: الصين ترتكب خطأ كبيرًا في هونج كونج

وكالات

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن السلطات الصينية ترتكب خطأ كبيرا في هونغ كونغ بسعيها تطبيق قانون الأمن القومي عليها، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات بوسط المدينة، وقالت الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، إنها اعتقلت 120 شخصا.

وفي وقت سابق، أصدر نحو 200 سياسي من أنحاء شتى من العالم بيانا مشتركا، انتقدوا فيه خطة الصين.

ووصف الموقعون على البيان القانون بأنه "عدوان شامل على استقلال المنطقة، وحكم القانون، والحريات الأساسية".

وتسعى الصين إلى تمرير قانون يحظر "الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب" في هونغ كونغ.

ونفت الصين أن يكون في هذا القانون ما يضر المستثمرين الأجانب في هذه المدينة، التي تُعد مركزا ماليا بارزا، منتقدة الدول التي "تتدخل" في شؤونها.

وتعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، التي يُنظر إليها على أنها ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، بالدعم الكامل للقانون المقترح، مؤكدة أن الحريات في المنطقة لن تتأثر.