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إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لـ10 أيام على ضحايا كورونا

05:45 م الثلاثاء 26 مايو 2020
إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لـ10 أيام على ضحايا كورونا

ماريا خيسوس مونتيرو

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت إسبانيا، الحداد الرسمي لمدة 10 أيام، على أرواح حوالي 30 ألف شخص ضحايا فيروس كورونا، اعتبارًا من غد الأربعاء، حيث تعد إسبانيا من أكثر الدول تضررًا من الوباء في العالم.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية- في تصريح نقلته قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء، إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء، مضيفة أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وأوضحت أنه ستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض.

يذكر أن أسبانيا سجلت حتى الأن 235،400 إصابة مؤكدة بالمرض.

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