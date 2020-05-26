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القيادة الأمريكية في أفريقيا: روسيا نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا

03:11 م الثلاثاء 26 مايو 2020
القيادة الأمريكية في أفريقيا: روسيا نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا

القيادة الأمريكية في أفريقيا

القاهرة- (د ب أ):

أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بأن الحكومة الروسية نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم المرتزقة الروس المتواجدين هناك على الأرض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة القول في بيان :"منذ فترة طويلة، تنفي روسيا مدى التورط في الصراع الليبيى المستمر ... حسنا، لا مجال للإنكار الآن".

وجاء في البيان أن المقاتلات "ستقدم على الأرجح دعما جويا وثيقا ودعما هجوميا لمجموعة فاجنر (شبه العسكرية) التي تدعم الجيش الوطني الليبي".

وأضاف البيان أن المقاتلة "وصلت إلى ليبيا، من قاعدة جوية في روسيا، بعد العبور بسوريا، حيث تشير التقديرات إلى أنه جرى إعادة طلائها لتمويه أصلها الروسي".

القيادة الأمريكية في أفريقيا مقاتلات عسكرية ليبيا

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