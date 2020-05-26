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لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 1140

03:00 م الثلاثاء 26 مايو 2020
لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 1140

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1140 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 689.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 يونيو المقبل.

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