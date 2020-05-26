شكري يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الليبية والفلسطينية

القاهرة- (د ب أ):

بحث سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان" التطورات على الساحتين الليبية والفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من الوزير الفرنسي وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفاد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا.

ووفق المتحدث، تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيداً عن أية إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشوديّن ، كما تناول الوزيران أيضاً أخر تطورات ملف سد النهضة.

وأشار المتحدث أن الوزيرين اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وباريس إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المتبادل خلال الفترة المُقبلة.