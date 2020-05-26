البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
المنامة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.
وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.
الخبر التالى:شكري يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الليبية والفلسطينية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
17967
عدد المصابين
-
4900
عدد المتعافين
-
783
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5546165
عدد المصابين
-
2327338
عدد المتعافين
-
347639
عدد الوفيات
إعلان