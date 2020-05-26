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البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

02:21 م الثلاثاء 26 مايو 2020
البحرين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في البحرين

المنامة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين ، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.

وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.

وزارة الصحة في البحرين فيروس كورونا المنامة

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