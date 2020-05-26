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بمشاركة 130 متطوعا.. بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا

02:13 م الثلاثاء 26 مايو 2020
بمشاركة 130 متطوعا.. بدء اختبارات لقاح ضد كورونا في أستراليا

أستراليا

وكالات:

قال مركز Mater Health Services للأبحاث الطبية، إن 130 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، يشاركون في عمليات اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا المُستجد التي بدأت في أستراليا، الثلاثاء.

وذكر المركز أن الاختبارات تجري تحت رقابة شركة "نوفافاكس"الأمريكية للتكنولوجيا البيولوجية، التي ابتكرت لقاحNVX-CoV2373 . وأوضح أن الاختبارات بدأت في ملبورن وستستمر لاحقا في بريسبان، وفق قناة "روسيا اليوم".

وتهدف الاختبارات إلى إثبات سلامة الدواء للبشر، وستسمح كذلك للباحثين باستخلاص النتائج الأولى حول فعالية اللقاح.

وأوضح بول جريفين الخبير في المركز: "سيتم حقن المتطوعين باللقاح، وسيقوم فريق من المتخصصين بمراقبة جميع التغييرات في حالتهم عن كثب، وبعد أن نخلص إلى أنه آمن للبشر، سنقوم في المرحلة الثانية بتقييم درجة فعاليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

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