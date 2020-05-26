غرق أسرة كاملة خلال رحلة صيد في سيبيريا

وكالات:

أعلنت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك الروسية، الثلاثاء، غرق عائلة من 3 أفراد في نهر بمنطقة زيجالوفسكي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت أنه "في 25 مايو، ذهب زوجان برفقة طفلتهما ( من مواليد عام 2013)، لصيد الأسماك في قارب على نهر توتورا. عندما لم يعودوا في الوقت المحدد، دق سكان القرية الأقارب ناقوس الخطر. وتم إرسال رجال الإنقاذ والشرطة للبحث عنهم. وفي صباح 26 مايو، تم العثور على جثث المفقودين".

وذكرت أنه تم منذ بداية شهر مايو تسجيل 8 حوادث تتعلق بالصيادين في المسطحات المائية في المنطقة، أسفرت عن مصرع ستة أشخاص، ولا تزال عمليات البحث عن 5 آخرين مستمرة.

ووفق وزارة حالات الطوارئ في روسيا، ينبغي عند دخول المياه مراعاة توقعات الأرصاد الجوية وسرعة الرياح الفعلية وارتفاع الموج. كما يجب على كل المشاركين في الصيد ارتداء سترات نجاة مثبتة بشكل آمن على الجسم.